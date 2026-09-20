Muere hombre tras ser atropellado sobre la carretera Monterrey-Saltillo

Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida de manera trágica luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en territorio de Nuevo León.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 28+500, en los carriles de circulación con dirección hacia Saltillo, donde automovilistas que presenciaron los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor involucrado, identificado como Guillermo Gallegos Rojas, la víctima se encontraba sobre la carpeta asfáltica y, de manera repentina, se atravesó frente al vehículo, provocándose el impacto.

La unidad involucrada es un Nissan V-Drive color vino, con placas de circulación de Nuevo León, cuyo conductor permaneció en el lugar tras el accidente para proporcionar su versión a las autoridades.

Paramédicos que acudieron al sitio realizaron la valoración del hombre y confirmaron que presentaba traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples abrasiones y contusiones; sin embargo, pese a la atención brindada, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y acordonaron el área para permitir el desarrollo de las diligencias. Será la investigación la que permita establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El cuerpo de la víctima quedó a disposición de las autoridades competentes para realizar los procedimientos legales y determinar su identidad. (El Heraldo de Saltillo)