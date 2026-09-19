Hombre se quita la vida en su domicilio en colonia Diana Laura

Un hombre de 40 años, identificado como Felipe de Jesús “N”, fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle 22 de la colonia Diana Laura Riojas, al sur de Saltillo.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes acudieron al inmueble para brindar atención.

Al ingresar a la vivienda, los socorristas realizaron la valoración correspondiente y únicamente confirmaron que Felipe de Jesús ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal de Saltillo aseguraron y acordonaron el lugar, mientras que personal de la fiscalía general del Estado llevó a cabo las diligencias y la recolección de indicios.

De acuerdo con las primeras investigaciones, durante la noche el hombre habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. Posteriormente, por causas que aún son materia de investigación, habría atentado contra su propia vida.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho. (El Heraldo de Saltillo)