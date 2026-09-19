Clausura Municipio El Dorado en operativo de revisión a bares y cantinas

Encabeza Comisaría de Seguridad operativo para mantener una ciudad tranquila y en orden

Como parte del trabajo para garantizar a la ciudadanía espacios seguros, el Gobierno Municipal de Saltillo implementó un operativo de revisión en bares y cantinas de la ciudad que derivó en la suspensión y clausura de un establecimiento.

Dicho operativo fue encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con apoyo de elementos de la Policía Municipal Preventiva, Grupo de Reacción Sureste, Justicia Cívica y Agrupamiento K-9. Además, participaron la Dirección de Alcoholes, Dirección de Desarrollo Urbano y Dirección de Protección Civil.

“La supervisión en conjunto nos permite que cada una de las dependencias evalúe los riesgos correspondientes a cada área y que, de ser necesario, aplique las sanciones correspondientes. De esta forma podemos garantizar establecimientos seguros en todos los aspectos”, mencionó el alcalde Javier Díaz González.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que durante el recorrido se visitaron seis bares y cantinas: Bar Madrid, Chachos, Bar Avenida, La Barra Negra, Negritas y El Dorado.

Como resultado de este operativo, se procedió a la clausura del bar El Dorado, al norte de la ciudad, sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez; la Dirección de Protección Civil detectó la falta de recursos físicos de protección como botiquín de primeros auxilios, extintores, lámparas de seguridad y detectores de humo.

Por su parte, Desarrollo Urbano notificó la falta de la licencia de funcionamiento y Justicia Cívica hizo entrega de un apercibimiento por exceso de ruido.

En el resto de los establecimientos se entregaron notificaciones y recomendaciones, sin ameritar el cierre de los establecimientos.

Garza Félix dijo que los operativos serán permanentes para garantizar la seguridad de asistentes y empleados. (El Heraldo de Saltillo)