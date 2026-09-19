Exitosa presentación de la Orquesta Metropolitana de Saltillo

“Duelo y Resplandor” marcó el inicio de la segunda parte de la temporada 2026 “Latidos”

Con gran éxito, la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) reanudó su temporada 2026 “Latidos” con la presentación del concierto “Duelo y Resplandor”, realizada en el auditorio del Museo de las Aves de México.

Bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana ofreció un programa con obras de Haydn, Stamitz y Reyes, en una velada que contó con la participación del solista Daniel Chagolla en la viola.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el estreno mundial de la Micro-Suite número uno, obra del compositor coahuilense David Reyes, como parte del impulso al talento y la creación artística local.

La directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Mabel Garza Blackaller, destacó que, con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, se continúa impulsando el arte y la cultura, además de generar espacios para la proyección de artistas locales y acercar la música a la comunidad.

El concierto marcó el inicio de la segunda parte de la temporada 2026 “Latidos” de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, que continuará con presentaciones en distintos recintos representativos de la ciudad.

Durante la velada estuvieron presentes la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, y la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Mabel Garza Blackaller.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de las próximas presentaciones de la OMSA, que continuará su temporada con conciertos en espacios como el Museo de las Aves de México, la Catedral de Santiago Apóstol, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y el Paraninfo del Ateneo Fuente.(El Heraldo de Saltillo)