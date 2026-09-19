Protección Civil y Bomberos de Arteaga, compromiso permanente con la seguridad de las familias

Arteaga.– En el marco del Día Nacional de Protección Civil, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores reconoce y felicita a los integrantes de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, por su entrega, vocación de servicio y compromiso permanente con la seguridad de las familias, visitantes y personas que transitan por el municipio.

Encabezada por Leonel Martínez Mata, la corporación cuenta con 22 elementos, distribuidos en dos guardias de 24 horas, quienes mantienen la atención de emergencias durante los 365 días del año en las distintas comunidades de Arteaga.

Como parte de las acciones realizadas durante 2025 y 2026 por la Administración Arteaga Somos Todos, se fortaleció la atención prehospitalaria con la entrega de dos ambulancias, actualmente Arteaga cuenta con siete ambulancias para atender a sus 29 mil 578 habitantes. Como referencia, se ha señalado que la Organización Mundial de la Salud contempla la necesidad de una ambulancia por cada 25 mil habitantes, bajo este parámetro, el municipio fortalece su capacidad de respuesta ante emergencias.

De igual manera, se entregaron dos camionetas de reacción rápida, un camión tipo cisterna de gran capacidad, además de uniformes, cascos y radios para el personal. Estas acciones se suman al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la atención de emergencias en el municipio.

También se realizó la rehabilitación del área de dormitorios de Protección Civil y Bomberos, con el apoyo del Patronato de Bomberos, mejorando las condiciones de descanso del personal que permanece al servicio de la ciudadanía.

Durante 2026 Protección Civil ha atendido 1,286 servicios de ambulancia y 642 servicios de Bomberos, para un total de 1,928 atenciones, además de responder oportunamente a 70 conatos de incendio registrados en el municipio.

La alcaldesa reiteró su reconocimiento a todo el personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, cuya labor representa una respuesta permanente ante las emergencias y un elemento fundamental para la seguridad de todas y todos. (El Heraldo de Saltillo)