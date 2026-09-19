38 años contando historias con su lente; Dan último adiós a Oliverio del Ángel

Familiares, amigos y compañeros de profesión se reunieron en la Catedral de Santiago Apóstol, en el corazón del Centro Histórico de Saltillo, para dar el último adiós a Oliverio del Ángel Pérez, fotoperiodista de El Diario de Coahuila, quien durante 38 años hizo de la cámara una herramienta para documentar la historia cotidiana de la región y dejó, entre quienes compartieron camino con él, el recuerdo de su calidad humana.

En punto de las 10:00 horas de este domingo, sus restos arribaron al recinto religioso para la misa de cuerpo presente, precedida por el párroco Juan Manuel Ledezma Ramírez. Reporteros, fotógrafos y personas que coincidieron con Oliverio a lo largo de casi cuatro décadas acompañaron a su familia en una despedida marcada por los recuerdos de incontables coberturas y por el reconocimiento a un compañero que dedicó buena parte de su vida al periodismo.

Con la cámara siempre lista, Oliverio recorrió calles, ejidos, escenarios, canchas, oficinas y recintos públicos. Su lente estuvo presente en acontecimientos políticos, deportivos, sociales, culturales y de espectáculos, construyendo durante 38 años un amplio testimonio gráfico de Coahuila, pero también estableciendo amistades con quienes compartía diariamente las exigencias de la profesión.

Brenda Delabra, reportera de El Diario de Coahuila, lo recordó como un hombre respetuoso, generoso con sus compañeros y poseedor de una amplia visión periodística.

“Siempre compartía tips o decía: ‘Oiga, tengo este caso, se lo paso, compañera’. Me quedo con el recuerdo de que siempre fue respetuoso, muy amable y siempre le voy a admirar su paciencia. Nunca estaba estresado; él dejaba que la situación fluyera y decía: ‘Ahorita sale’”, expresó.

Esa serenidad también quedó grabada en Manuel Rodríguez, reportero de Vanguardia, quien destacó una enseñanza que Oliverio dejó a quienes ejercen un oficio marcado por las prisas y los cierres.

“A veces siempre andamos corriendo, apresurados, y él se daba tiempo para todo y sacaba su trabajo. Creo que es algo que debemos aprender los que

vivimos siempre a prisa: guardar la serenidad, porque sabemos que el trabajo tiene que salir”, señaló.

Entre las historias de su trayectoria, Rodolfo Pámanes, jefe de Información de El Diario de Coahuila, recordó uno de los episodios más difíciles que vivieron juntos cuando Oliverio se extravió durante la cobertura de un incendio forestal en la Sierra de Arteaga, luego de que el humo lo obligara a tomar un camino distinto al de su compañero.

“Al compañerito Oliverio lo rescatamos al día siguiente a bordo de un helicóptero. Su sentido de gratitud y su buen humor nos hicieron contar esta aventura cientos de veces, siempre agradecidos por haberlo localizado con vida”, recordó.

Las anécdotas compartidas durante su despedida mostraron una faceta que iba más allá del fotógrafo que llegaba a cada cobertura: la del compañero dispuesto a compartir información, orientar a los reporteros más jóvenes y mantener la calma incluso en circunstancias adversas.

Así, entre abrazos, recuerdos y cámaras que esta vez tuvieron que registrar la despedida de uno de los suyos, el gremio periodístico acompañó por última vez a Oliverio del Ángel Pérez. Desde la Catedral de Santiago Apóstol, familiares, amigos y colegas dijeron adiós al fotoperiodista que durante 38 años contó historias a través de imágenes. (EDUARDO SERNA).