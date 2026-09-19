Entregan miles de becas a personas con discapacidad en todo Coahuila

Múzquiz.- Con la entrega de apoyos en Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas concluyó la distribución estatal de las becas del programa “Veamos la Discapacidad”, mediante el cual miles de personas con discapacidad de las cinco regiones de Coahuila reciben un apoyo económico de 10 mil pesos.

«Con una inversión de 300 millones de pesos seguimos pa’ delante con el gran proyecto del DIF Coahuila “Veamos la Discapacidad”. En Múzquiz entregamos aparatos auditivos, sillas de ruedas, aparatos funcionales y becas para personas con discapacidad de la región Carbonífera. Con esta entrega ya cubrimos todas las regiones del estado. En Coahuila seguiremos con programas de impacto social», destacó el gobernador.

La jornada realizada en la Región Carbonífera representa el cierre de este programa, luego de que las entregas se llevaran a cabo en las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto y Norte. En esta última jornada también se entregaron apoyos funcionales y auditivos para fortalecer la movilidad, autonomía e integración de las personas beneficiarias.

El gobernador, informó que Coahuila destina más de 300 millones de pesos a programas dirigidos a personas con discapacidad, como parte de las acciones sociales de su administración.

En Múzquiz se entregaron 185 tarjetas del programa “Veamos la Discapacidad”, además de 96 aparatos funcionales, entre sillas de ruedas, PCI, PCA y bastones, y 104 aparatos auditivos.

Los apoyos representan una inversión directa para las familias, con sillas de ruedas cuyo valor aproximado es de 15 mil a 20 mil pesos, mientras que los aparatos auditivos tienen un costo estimado de 7 mil a 11 mil pesos por pieza.

Destacó que la entrega de estas becas y apoyos forma parte de una estrategia de atención directa a las personas con discapacidad, mediante la coordinación del Gobierno del Estado, DIF Coahuila, los sistemas DIF municipales y Mejora Coahuila.

A través de Mejora Coahuila, agregó, se acercan programas y acciones sociales a las colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios, con el objetivo de que los beneficios lleguen directamente a las familias.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que durante esta jornada se concretó la entrega de los apoyos correspondientes a la Región Carbonífera y puntualizó que el organismo mantiene además programas de atención médica para personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social, así como jornadas permanentes de cirugía de cataratas.

Añadió que en aproximadamente mes y medio se prevé poner en funcionamiento el Centro de Rehabilitación Integral (CERI) de Nueva Rosita, que ofrecerá servicios de diagnóstico, rehabilitación y terapias para niñas y niños de la Región Carbonífera.

Por su parte, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, expuso que estos apoyos representan una oportunidad para que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con mayor autonomía y mejores condiciones de vida, y refrendó la coordinación del Gobierno Municipal con el Estado para fortalecer las acciones de inclusión.

José Guadalupe Hernández Rodríguez, en representación de las personas beneficiarias, agradeció el respaldo otorgado por el Gobierno de Coahuila y señaló que estos apoyos representan un incentivo importante para las personas con discapacidad. (El Heraldo de Saltillo)