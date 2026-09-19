Lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento se prevén este sábado en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este sábado se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica y a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para Coahuila se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C, principalmente en la Región Norte del Estado. Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y los posibles encharcamientos.

* Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)