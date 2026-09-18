Anuncia SEFIRC a ganadores de concursos estatales 2026

Al agradecer la amplia respuesta de jóvenes e integrantes de la sociedad civil a las convocatorias, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) dio a conocer a los ganadores de la XIV edición del Premio Estatal Transparencia en Corto 2026 y del XIV Premio Estatal de Contraloría Social 2026, que en conjunto recibieron 284 trabajos.

La participación registrada refleja el interés de la ciudadanía por involucrarse en acciones encaminadas a la vigilancia de los recursos públicos, la rendición de cuentas y una cultura de integridad en Coahuila, destacó la titular de SEFIRC, Elma Marisol Martínez González.

En Transparencia en Corto 2026 se registraron 260 trabajos, que abordaron el tema “Desinformación: Riesgos de la Inteligencia Artificial”, con los desafíos que representa el uso de nuevas tecnologías y la importancia de contar con información confiable.

En la categoría “Cortometrajes”, el primer lugar correspondió a Martha Yaneth Cruz Hernández; el segundo, a Cristian Emanuel de León González; y el tercer lugar fue para Nirvana Galván Alvarado y Derek González Arroyo.

En la categoría “Microvideos”, el primer lugar fue para José Antonio Realivazquez Ramos; el segundo, para Ángel Yair García Gómez; y el tercero, para Joseline Guerrero Moreno.

Las menciones honoríficas correspondieron a Saúl Enrique González; Claudia Guajardo Camarillo y Rosario Guajardo Camarillo; Leonardo Rivera Reyna; Hilary Michelle Ortiz Tijerina; Arely G.E.D. y Melany S.M.D.; así como Bryan Palafox López.

Los ganadores de primero, segundo y tercer lugar recibirán un premio de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente, mientras que las menciones honoríficas recibirán 2 mil 500 pesos.

Reconocen proyectos que fortalecen la contraloría social

Por lo que corresponde al XIV Premio Estatal de Contraloría Social 2026, se registraron 24 trabajos encaminados a fortalecer la participación ciudadana, la vigilancia de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

En la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, el primer lugar fue para “La Contraloría Social como herramienta de participación ciudadana y empoderamiento de Víctimas de Violencia”; el segundo lugar correspondió a “Alfabetización con transparencia”; y el tercero, a “Y tú ¿estás listo?”.

Las menciones honoríficas en esta categoría fueron para “Todos por igual siempre hay tiempo”; “Seguimos de pie, IEEA”; y “En la inclusión participamos todos”.

En la categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, el primero, segundo y tercer lugar correspondieron a “Vigilar también se aprende”; “¿Qué estoy viendo? Plataforma de Vigilancia Ciudadana de la Obra Pública”; y “Planeación Ciudadana Participativa y Transparencia en la Gestión de Obras Pluviales”, respectivamente.

Las menciones honoríficas fueron para “Cerrar no es resolver: índice Ciudadano de Calidad y Verificabilidad de la Respuesta Institucional ante Denuncias Ambientales”; “Y sí, ¿sí? IEEA”; y “Mente sana, cuerpo sano”.

Para este premio también se otorgarán 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos a los ganadores de primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, y 2 mil 500 pesos a las menciones honoríficas.

El jurado calificador de ambos concursos estuvo integrado por representantes del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila (CPC), del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos, así como por especialistas en cine y fotografía y docentes de la Universidad La Salle Saltillo (ULSA).