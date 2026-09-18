Aprovecha la convocatoria extendida en la UAdeC para ingresar a Bachillerato y Licenciatura

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, extiende el periodo de registro de admisiones a Bachillerato y Licenciatura del 18 al 21 de septiembre de 2026, para ingresar a la máxima casa de estudios en el semestre enero-junio 2027. El proceso es por medio del portal www.uadec.mx/admisiones/ para el registro, deberán llenar los datos y subir su fotografía, luego imprimir la boleta para realizar el pago en los bancos autorizados, el costo de la ficha es de $920 pesos; para quienes realizaron su registro durante la convocatoria ordinaria, únicamente será necesario reimprimir la boleta de pago para actualizar su fecha de vencimiento.

Del 29 de septiembre al 23 de octubre del 2026 se genera la ficha para presentar examen a través del siguiente enlace: www.uadec.mx/admisiones/, en “Imprimir ficha de examen”, la cual constituye el documento de ingreso a los diferentes campus para presentar el examen de admisión presencial.

Entre los requisitos establecidos, los aspirantes deberán contar con su certificado de terminación de estudios al momento de realizar la entrega de documentos, programada del 5 al 8 de enero de 2027; asimismo, quienes sean de nacionalidad extranjera y no cuenten con CURP deberán comunicarse con el Departamento de Admisiones para obtener un número temporal que les permita efectuar su registro.

Para ingresar a los programas de Bachillerato, el aspirante no deberá contar con más de 17 años al momento de su Inscripción, salvo para el turno vespertino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González; para aspirantes que deseen ingresar a un programa educativo en línea, el examen de admisión se realizará en línea.

Quienes hayan cursado estudios del mismo nivel en alguna escuela oficial o incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila, no procederán el trámite de ficha ni la inscripción como estudiantes de nuevo ingreso; el estudiante que haya causado baja académica no podrá ser admitida o admitido nuevamente en el mismo programa educativo, si aspira a ingresar a otro programa educativo, podrá hacerlo si resulta aceptada o aceptado mediante un nuevo proceso de admisión.

A las y los aspirantes a la carrera de Médico Cirujano de la Escuela de Medicina Unidad Norte, se les aplicará, además, un examen de Premedicina con un costo adicional de $920 pesos.

La aplicación del examen para Bachillerato EXANI I y de Licenciatura EXANI II serán el 24 de octubre a las 9:00 horas, la fecha y la hora de aplicación de las pruebas de admisión es única, misma fecha para las y los aspirantes que deseen ingresar a un programa educativo en línea.

La Universidad también contempla el Examen de Admisión en Línea desde casa, dirigido exclusivamente a aspirantes a Programas Educativos en Línea, para esta modalidad se establece un simulacro obligatorio el 20 de octubre de 2026, con plataforma disponible de 9:00 a 16:00 horas.

Para ingresar a la Universidad contar con el certificado de terminación de estudios correspondiente al momento de realizar la entrega de documentos programada del 5 al 8 de enero 2027; los resultados de Bachillerato y Licenciatura serán publicados el 18 de noviembre de 2026 y podrán consultarse en www.uadec.mx/admisiones/.

Los módulos de información son en el Departamento de Admisiones en la planta baja de Rectoría, teléfonos (844) 438 15 08, (844) 438 16 51 y (844) 438 16 48; en la coordinación general de Educación a Distancia en el edificio “D” planta alta en la Unidad Camporredondo y a los teléfonos (844) 410 99 54, (844) 414 78 58 y (844) 414 81 02.

Así como en las coordinaciones de Unidad Sureste edificio “G” Unidad Camporredondo en Saltillo, teléfonos 844 414 99 36; coordinación de Unidad Laguna en Blvd. Revolución y Comonfort en Torreón, teléfonos (871) 729 32 28 y (871) 729 32 29 y en Coordinación de Unidad Norte, Carretera 57 Km 5 en Monclova y al teléfono (866) 649 60 37. (El Heraldo de Saltillo)