Cierran Carretera a Saltillo por volcadura de pipa

Monterrey.- Una pipa volcó sobre la Carretera a Saltillo, presentando un derrame que obligó al cierre total de los carriles en dirección a Coahuila, en García.

En el percance no se reportaron personas lesionadas, solo daños y el retraso para automovilistas y traileros que circulaban en dirección a Saltillo.

Fue alrededor de las 12:00 horas cuando se reportó la volcadura a la altura del kilómetro 43.

En una de las curvas el autotanque volcó sobre su lado izquierdo.

Personal de Protección Civil de García se movilizaron al auxilio.

Los rescatistas esparcieron polvo absorbente sobre los líquidos derramados sobre la carpeta asfáltica.

Hasta las 14:40 horas la vía continuaba cerrada.

Ante el tráfico detenido sobre la Carretera, el conductor de una camioneta no alcanzo a detenerse y también volcó.

El vehículo terminó en un canal de desagüe, sin lesionados. (AGENCIA REFORMA)