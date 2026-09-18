Mantiene Ramos Arizpe acciones permanentes de limpieza en la ciudad

Servicios Primarios reforzó trabajos tras los festejos patrios y mantuvo atención en Escorial y Lomas del Valle

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de manera permanente las labores de limpieza, recolección y atención de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, informó el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza.

Durante esta semana, una de las principales acciones se concentró en la atención posterior a los festejos patrios, que reunieron a más de 30 mil personas en la Plaza Principal, donde las cuadrillas municipales iniciaron labores de limpieza y recolección prácticamente al concluir la celebración.

De manera paralela, el personal de Servicios Primarios mantuvo los trabajos cotidianos en diferentes colonias y sectores, entre ellos Escorial y Lomas del Valle, con acciones encaminadas a conservar vialidades y espacios públicos en mejores condiciones.

Tamez Garza explicó que las cuadrillas trabajan mediante una programación que permite atender diferentes puntos de la ciudad y responder a necesidades específicas, además de reforzar las labores cuando se realizan eventos masivos.

Destaco que la limpieza de la ciudad requiere trabajo diario y reconoció al personal que mantiene estas labores incluso durante jornadas especiales y eventos de alta concentración.

“Tenemos equipos trabajando todos los días en nuestras colonias y espacios públicos. Después de una celebración como la del 15 de septiembre hubo una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo continuamos atendiendo distintos sectores de Ramos Arizpe; queremos una ciudad limpia y ordenada para nuestras familias”, señaló.

El Gobierno Municipal continuará con estas acciones de manera permanente en colonias, vialidades, plazas y espacios públicos de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)