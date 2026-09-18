Apoya Comisaría con deshierbe a escuela primaria

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo llevó a cabo una brigada de deshierbe en la Escuela Primaria Miguel Ángel Talamas Dieck, ubicada en la colonia Loma Linda.

En esta acción de proximidad social participaron elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, integrantes de los Agrupamientos contra Robos a Casa Habitación, contra Robo de Vehículos, contra Delitos de Alto Impacto, así como cadetes de la Academia de Policía de Saltillo.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, señaló que estas actividades forman parte del modelo de proximidad bajo el que trabaja la Comisaría y que, a su vez, se realizan con el objetivo de mejorar las áreas recreativas para las y los estudiantes.

“Como ustedes saben, las y los elementos de la Comisaría diariamente realizan acciones de proximidad social en beneficio de la ciudadanía, como ha sido la indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González y, en esta ocasión, en la Primaria Miguel Ángel Talamas, para que las y los alumnos del plantel tengan un espacio digno de recreación”, agregó Garza Félix.

Asimismo, destacó la importancia de instruir a las y los cadetes de la Academia, como parte de su formación, con el objetivo de fortalecer su sentido de servicio a la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)