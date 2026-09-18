Entrega alcalde nombramiento a Mabel Garza como directora del Instituto Municipal de Cultura

Previamente fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura

Con la aprobación por unanimidad por las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura, el alcalde Javier Díaz González le entregó a Mabel Garza Blackaller el nombramiento como directora de esta dependencia.

Díaz González exhortó a la nueva titular a trabajar para promover la cultura en todos los rincones de la ciudad y destacó la gran experiencia con la que cuenta en el ámbito cultural.

El alcalde mencionó que Mabel Garza Blackaller ya colaboraba con el Instituto Municipal de Cultura llevando actividades a todos los centros comunitarios que hay en Saltillo y ahora estaría asumiendo la Dirección.

“Conocemos su amplia trayectoria y sabemos que seguirá impulsando y llevando la cultura a más colonias, barrios y ejidos de Saltillo. Y rumbo al 450 aniversario de la ciudad, sabemos que su trabajo será fundamental para dejar un legado importante en materia cultural”, destacó el presidente municipal.

Aprueba Junta de Gobierno a Mabel Garza Blackaller como directora del Instituto Municipal de Cultura

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura aprobaron por unanimidad la designación de Mabel Garza Blackaller como directora del Instituto Municipal de Cultura, destacando su trayectoria y pasión por la cultura.

“Es enriquecedor estar en ambos lados del escritorio, te da una visión completa”, refirió la directora del Instituto.

Mabel Garza Blackaller es directora de escena, dramaturga y gestora cultural. Licenciada en Letras, con maestría en Literatura y un diplomado en Dirección Escénica.

Fue miembro fundador de la Compañía Estatal de Teatro del estado de Coahuila; catedrática fundadora de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila; miembro fundador del grupo de teatro La Estufa; y se ha desempeñado en diferentes áreas de los Gobiernos Estatal y Municipal.

Es autora de obras como La Jornada tlaxcalteca, Un viaje sin retorno, La Alianza, Un corazón invariable, Lauros de la noche, Está Carbón y La Procesión de la Santa Cruz de la Cuevas; además de participar como directora escénica de más de 40 montajes teatrales, algunos de ellos presentados en festivales estatales, nacionales e internacionales.

Mabel Garza Blackaller ha sido reconocida en múltiples ocasiones y además es directora del grupo de teatro Luz del Norte y del Centro Cultural La Besana A.C., con sede en Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)