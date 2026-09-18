Promueve UTC diálogo y atención oportuna para prevenir el suicidio

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reforzó las acciones de prevención del suicidio y atención a la salud mental entre su comunidad estudiantil, mediante una conferencia de sensibilización que busca generar confianza para que los jóvenes puedan expresar lo que sienten y solicitar apoyo oportunamente ante episodios de ansiedad, depresión o pensamientos relacionados con hacerse daño.

La actividad fue impartida por Andrea Dena Pecina, psicóloga del Centro de Integración Juvenil (CIJ), y reunió inicialmente a alrededor de 250 estudiantes. El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, explicó que la estrategia tendrá continuidad durante las próximas semanas con distintos grupos, con la intención de llevar el mensaje de prevención a una matrícula de más de 4 mil alumnos.

“Durante mucho tiempo hablar del suicidio fue un tema que se mantenía escondido o que se abordaba de manera muy esporádica. Nosotros hemos decidido tratarlo de frente, porque queremos que los jóvenes tengan la confianza de acercarse a las personas adecuadas, expresar lo que están viviendo y recibir atención antes de que una situación pueda agravarse”, señaló Guadarrama Cortez.

Como parte del seguimiento que mantiene la institución, el rector informó que durante el último cuatrimestre ocho estudiantes recibieron atención luego de manifestar que atravesaban por cuadros de ansiedad y depresión, además de haber presentado pensamientos relacionados con el suicidio. Ante este tipo de situaciones, indicó, la universidad cuenta con personal de apoyo psicológico, médico y tutores para brindar acompañamiento y, cuando sea necesario, canalizar cada caso.

“Es importante que quienes están atravesando por un momento difícil sepan que no tienen que quedarse callados. Hablarlo con una persona especializada, con su familia o con alguien de confianza puede hacer una diferencia. En la UTC tenemos psicóloga, médico, tutores y también cuentan conmigo como rector; queremos que sepan que hay una mano dispuesta a apoyarlos”, expresó.

Guadarrama Cortez añadió que estas conferencias forman parte de una estrategia permanente de formación y prevención dentro de la UTC, por lo que

el tema continuará abordándose hasta alcanzar a los diferentes grupos de la institución.

Finalmente, destacó que generar espacios para escuchar sin juzgar, hablar sobre las emociones y reconocer señales de alerta permite fortalecer una cultura de cuidado entre los estudiantes y facilita que quienes requieren ayuda puedan acercarse a solicitarla. (EDUARDO SERNA).