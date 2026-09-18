Ofrece Edna Dávalos lentes a bajo costo para niños de Ramos Arizpe

La diputada local habilitó el servicio de examen de la vista gratuito y armazones desde 100 pesos en sus casas de gestión, con el objetivo de apoyar a las familias y contribuir al aprendizaje de los menores

Ante la importancia de una buena salud visual para el desempeño escolar, la diputada local por Coahuila, Edna Dávalos Elizondo, puso a disposición de las familias de Ramos Arizpe el servicio de examen de la vista gratuito y lentes a bajo costo para niñas y niños que requieran este apoyo.

La legisladora explicó que con el regreso a clases comenzaron a recibirse solicitudes de padres de familia que detectaron posibles dificultades de visión en sus hijos, por lo que se habilitó este servicio en sus casas de gestión para facilitar el acceso a una revisión y, en caso necesario, a unos lentes.

«Con el regreso a clases se han presentado algunas solicitudes de niños, el examen es completamente gratuito y el armazón va desde los 100 pesos, un costo muy económico y esto con el fin de ayudar a la economía de las familias», señaló Dávalos Elizondo.

Destacó que una deficiencia visual no atendida puede representar una dificultad para los menores durante sus actividades escolares, por lo que consideró importante que los padres puedan acceder a una revisión sin costo y adquirir los lentes a un precio accesible.

¿A dónde acudir?

El servicio se ofrece en tres casas de gestión de Ramos Arizpe, en bulevar Analco 978, esquina con calle Macutitlán, en la colonia Analco II; en Calzada Manantiales 981, colonia Manantiales de Valle; y en calle José María Morelos 240, Zona Centro.

Las personas interesadas pueden acudir en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Para resolver dudas o solicitar mayor información también está disponible el teléfono 811 5376 186. (OMAR SOTO)