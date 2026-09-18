Encuentran sin vida a hombre de la tercera edad en colonia de Ramos Arizpe

Una persona de la tercera edad fue localizada sin vida sobre la cinta asfáltica en Ramos Arizpe, situación que movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos así como a la Policía Preventiva Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, los rescatistas acudieron al cruce del Boulevard Gustavo Díaz Ordaz y calle Justo Sierra en la colonia Privada del Campanario, después de recibir el reporte sobre una persona que permanecía tendida en la vía pública. Al arribar encontraron a un hombre adulto mayor, por lo que procedieron de inmediato a realizar la valoración correspondiente.

Tras revisar al masculino, los paramédicos determinaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento del reporte se desconocía su identidad, por lo que las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes para establecer sus datos generales.

Como características para su identificación, se informó que el hombre vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de vestir color guinda y tenis negros con rojo. Además, junto al cuerpo fue localizado un bastón metálico que presuntamente utilizaba para apoyarse al caminar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y mantuvieron el área bajo resguardo. El sitio quedó finalmente a cargo de la corporación preventiva para continuar con los procedimientos correspondientes y dar intervención a las autoridades competentes.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente la causa del fallecimiento, por lo que será mediante las diligencias correspondientes como se determine lo ocurrido. (EDUARDO SERNA)