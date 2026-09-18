Beneficiarios de “La Herradura al motor” amplían servicios e incrementan sus ingresos

MARS destaca impacto positivo en la economía de las familias que se dedicaban a la actividad de tracción animal, y el avance de Torreón en la protección de seres sintientes.

Torreón, Coahuila.- La Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene el seguimiento al programa “De la Herradura al motor”, con la finalidad tanto de verificar que se de un uso correcto al motocarro, como de que los equinos adoptados reciban un buen trato. A dos semanas de haber arrancado esta iniciativa, los beneficiarios registran un incremento en sus ingresos.

El presidente municipal destacó que el programa ha generado resultados positivos para las familias que anteriormente dependían de la tracción animal para desarrollar sus actividades económicas. “Los primeros beneficiarios han logrado modernizar sus servicios, ampliar su capacidad de trabajo y aumentar sus ingresos, con ganancias de entre mil y mil 200 pesos diarios en promedio”.

Destacó que detrás de esta estrategia, hay familias que hoy tiene mayores oportunidades para salir adelante con los nuevos servicios que han integrado a su labor como trabajos de jardinería y desmalezado, recolección de escombro, retiro de fierro viejo, mantenimiento de palmas y recolección de desecho vegetal.

Cabe señalar que para facilitar la contratación de estos trabajadores, la Administración Municipal elaboró directorios que incluyen números telefónicos, áreas de atención y los servicios que pueden realizar. La información está organizada por sectores lo que permite a la ciudadanía localizar con facilidad al prestador que requiere.

Riquelme Solís indicó que el buen recibimiento de La Herradura al Motor ha despertado el interés de más personas por incorporarse al proyecto, quienes han acudido a solicitar información para formar parte del programa.

Reiteró que el objetivo es consolidar la transición hacia actividades motorizadas hasta erradicar el uso de animales de carga en este tipo de labores e impulsar la contratación de los servicios de los beneficiarios, para fortalecer la economía de sus familias y promover una ciudad más comprometida con el bienestar animal.

Asimismo, se mantiene el seguimiento a los equinos en sus nuevos hogares, para vigilar que sus adptantes cumplan también con ofrecerles un trato digno, lo que contribuye a que Torreón continúe avanzando en el cuidado y protección de los animales. (El Heraldo de Saltillo)