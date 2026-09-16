Desfilan en Torreón corporaciones de seguridad, Protección Civil y Bomberos, y unidades de auxilio

MARS presidió el Desfile del inicio de la Independencia de México

Torreón.- Con una asistencia de 20 mil personas, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el General de Brigada DEM Cristóbal Lozano Mosqueda, Jefe de Estado Mayor de la XI región militar, presidieron esta mañana el desfile cívico y militar conmemorativo al 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

El desfile cívico militar inició con el grupo de motociclistas de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Participaron un total de cinco banderas, siete estandartes, mil 200 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Servicio Militar Nacional. Además de la Policía Estatal, correspondiente a la región Laguna; Agencia de Investigación Criminal; y de la Policía Municipal de Torreón.

La participación de las corporaciones de seguridad refrenda el compromiso del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís con el fortalecimiento de las capacidades tácticas, la modernización y la capacitación permanente de los elementos de la Policía Municipal, para trabajar siempre en favor de la paz, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.

También desfilaron corporaciones de auxilio como la Cruz Roja mexicana; la Dirección de Protección Civil y Bomberos; y el Pentalón militarizado.

El cierre del desfile estuvo a cargo de integrantes de La Ola, a quienes las autorizades y ciudadanos reconocieron la labor de más de 600 mujeres y hombres comprometidos con mantener la limpieza en la ciudad.

En el parte final se reportó que el desfile cívico militar se desarrolló sin novedad.

El desfile inició su recorrido en esta ocasión, en la calle Ramón Corona y avenida Morelos, y contó con un operativo especial de seguridad, así como con la labor de la Dirección de Tránsito y Vialidad para abanderar el tráfico por el cierre de calles. (El Heraldo de Saltillo)