Será Gran Premio de la CDMX de 2027 el 31 de octubre

Ciudad de México.- La F1 reveló su calendario para la temporada 2027, que confirma que el Gran Premio de la Ciudad de México será el 31 de octubre.

El inicio de actividades será un par de días antes, el 29, donde se realizarán las primeras prácticas y luego el 30 se efectuará el tercer entrenamiento y luego la calificación.

Desde que volvió al calendario en 2015, la carrera que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez de ha efectuado a finales de octubre o inicios de noviembre. Tiene contrato hasta 2028.

En este 2026, el evento principal se realizará el 1 de noviembre.

En el resto del calendario, que será de 24 carreras, la Máxima Categoría deja de lado el inicio en Australia y ahora arrancará el 14 de marzo en Bahréin y luego le seguirá Arabia Saudita, hecho que llama la atención considerando la incertidumbre que hay en la región por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las carreras en Bahréin y Arabia fueron canceladas este año debido a la guerra. Una carrera adicional en Malasia el próximo mes llevará la marca del Gran Premio de Bahréin.

El Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi, que cierran esta temporada, se mantienen en el calendario. La F1 ha considerado un cambio a Europa si no pueden llevarse a cabo, pero las entradas siguen a la venta para ambas carreras.

Abu Dhabi también termina el calendario 2027 el 12 de diciembre.

El calendario próximo también evita coincidencias con otros grandes eventos automovilismo, las 500 Millas de Indianápolis el 30 de mayo y las 24 Horas de Le Mans el 12-13 de junio. La F1 programó carreras en los mismos días que ambas este año.

La F1 regresa a Portugal el 20 junio por primera vez desde 2021, ya que el circuito de Portimao reemplaza al de Países Bajos, mientras que Turquía también vuelve en octubre de 2027 tras firmar un contrato de cinco años en abril.

La que sale será Barcelona, por primera vez desde 1990. Este año perdió el título de Gran Premio de España ante Madrid, pero se mantuvo bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Ahora alternará con Bélgica y regresará en 2028.

Sobre las sprints se aumentaron a 10 a diferencia de este año que fueron 6. Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi serán las sedes de la «minicarrera». (Agencia Reforma)