La UEFA elige a Barcelona para la final de la Champions 2029 y Múnich acogerá la de 2028

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Grecia, definió las sedes de las próximas finales europeas. El Camp Nou volverá a ser el epicentro del fútbol continental en 2029 con el aforo más grande de Europa, mientras que el Allianz Arena de Múnich albergará la final de 2028.

Salónica, Grecia.- El Camp Nou de Barcelona será el teatro de la final de la Liga de Campeones 2028-2029. Así lo oficializó este martes 15 de septiembre el Comité Ejecutivo de la UEFA en su reunión en Salónica, Grecia, donde también se designó al Munich Arena como sede de la final de la edición anterior, la de 2028.

La decisión para la máxima competición masculina se decantó por el estadio del FC Barcelona por delante de Wembley. El coliseo londinense quedó reservado para un compromiso mayor: acogerá las dos semifinales y la final de la Eurocopa 2028, que organizarán conjuntamente Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

Será la tercera vez que el Camp Nou albergue una final de la Copa de Europa. Ya lo hizo en 1989, cuando el Milan goleó 4-0 al Steaua de Bucarest, y en la histórica remontada del Manchester United 2-1 al Bayern de Múnich en 1999. Para 2029, el recinto barcelonés, inaugurado en 1957, se habrá consolidado como el estadio con mayor capacidad del continente, con un aforo de 104 mil 600 localidades. Además, es uno de los estadios propuestos por la RFEF para ser sede del partido inaugural y de la final del Mundial 2030 que coorganizarán España, Portugal y Marruecos.

La UEFA confirmó que el estadio bávaro fue el único candidato para 2028. Esta designación llega un año después de que la final de esta temporada se dispute en el Estadio Metropolitano de Madrid, el próximo 5 de junio de 2027.

En el apartado femenino, el organismo europeo también fijó calendario: la final de la Champions League Femenina 2027-2028 se jugará en el Parc Olympique de Lyon, en Francia, mientras que la de 2028-2029 viajará al Estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

Finalmente, se definieron las sedes de la Europa League: la Arena Nationalä de Bucarest será la anfitriona en 2028 y el Estadio Nacional de Serbia, en Belgrado, lo hará en 2029. (El Heraldo de Saltillo)