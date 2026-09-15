Japón alcanza récord histórico de personas mayores de 100 años

Japón lleva décadas enfrentándose a un descenso demográfico, pero hay un grupo de edad que sigue sumando miembros y que hoy cuenta con más integrantes que nunca.

Tokio, Japón.- Por primera vez en Japón, el número de personas de 100 años o más ha superado las 100 mil, lo que marca un nuevo récord en este país famoso por la longevidad de sus habitantes.

Según cifras del censo de Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, el número total de centenarios aumentó en 7 mil 914 con respecto al año anterior, alcanzando los 107 mil 677, marcando el 56 año consecutivo de subidas.

Las cifras, recopiladas hasta el 1 de septiembre, indicaron que, por géneros, el porcentaje de mujeres entre las personas centenarias es de alrededor del 88 por ciento 94 mil 298 frente a los 13 mil 379 hombres.

El crecimiento de centenarios ha sido sostenido durante décadas. En 1963, cuando se aprobó la ley de bienestar para mayores, Japón registraba solo 153 personas de 100 años o más. La cifra superó las 10 mil en 1998, las 50 mil en 2012 y se ha multiplicado por 1.6 en la última década. La media nacional es de 87,51 centenarios por cada 100 mil habitantes.

En el extremo opuesto se sitúa Saitama, con 51,27, mientras que las grandes áreas urbanas tienden a registrar proporciones más bajas. En el actual año fiscal, 54 mil 294 personas ya cumplieron o están a punto de cumplir 100 años, mil 984 más que en el periodo anterior. Japón sigue figurando entre los países con mayor esperanza de vida del mundo: 81,35 años para los hombres y 87,33 para las mujeres, lo que sitúa al país en el séptimo y primer puesto mundial, respectivamente.

Los científicos atribuyen esta longevidad a una dieta saludable y a un sistema sanitario avanzado. Aunque Japón tiene fama de imponer jornadas laborales extenuantes en las ciudades, algunos residentes adoptan la filosofía del “ikigai”, que anima a las personas a aportar valor y alegría a sus vidas.

A pesar de que la población vive más tiempo, el número total de habitantes de Japón (123 millones) sigue disminuyendo, ya que las tasas de natalidad han caído a mínimos históricos.

En los últimos años, el país también ha abierto sus puertas a trabajadores cualificados y mano de obra general, aunque recientemente el Gobierno ha endurecido los requisitos de visado en medio de un aumento del sentimiento contrario a los extranjeros. (El Heraldo de Saltillo)

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