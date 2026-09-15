Radio Torreón y Torreón TV fortalecen la difusión de contenidos de salud mental

En el mes de la prevención del suicidio, el Sistema XHTOR refrenda su compromiso con la orientación, la prevención y el bienestar de las familias de Torreón

Torreón, Coahuila.- En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, septiembre, Radio Torreón y Torreón TV fortalecen la difusión de contenidos relacionados con la salud mental, con el objetivo de acercar a la ciudadanía información útil sobre bienestar emocional, prevención y desarrollo personal.

El director general del Sistema de Radio y Televisión XHTOR, Luis Guillermo Hernández Aranda, señaló que la programación cuenta con la participación de especialistas en áreas como psicología, nutrición, desarrollo humano, prevención y tanatología, para brindar orientación a la población.

Entre los espacios que forman parte de esta oferta destacan “Sexto Piso”, enfocado en las personas adultas mayores y que se transmite los viernes a las 16:00 horas; “Salud D10”, dedicado a la salud integral, los sábados a las 10:00 horas; “Vida Integral”, sobre bienestar emocional y desarrollo humano, los viernes a las 17:00 horas.

Así como “Prevenir es Vivir”, de la Dirección de Prevención Social de la Violencia, los lunes de 09:00 a 10:00 horas; “Paz en la Tormenta”, espacio enfocado en la tanatología, los martes a las 23:30 horas; y “Sinapsis”, programa impulsado por la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio que se transmite los martes a las 17:00 horas.

La programación puede seguirse a través de Radio Torreón 96.3 FM, Torreón TV Canal 28, Canal 128 de Megacable, Canal 28 de Cable Laguna y en la página web de Radio Torreón.

Con estos espacios, Radio Torreón y Torreón TV mantienen contenidos orientados a la prevención, la orientación y el bienestar de las familias torreonenses, y se promueve además la importancia de hablar sobre la salud mental y buscar apoyo profesional cuando sea necesario. (El Heraldo de Saltillo)