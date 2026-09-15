Llevan a Torreón la conferencia “Entre Mujeres Sin Filtro” para fortalecer el liderazgo de las mujeres

Torreón, Coahuila.– Con el propósito de generar espacios de encuentro, reflexión y crecimiento para las mujeres, el PRI Coahuila y el ONMPRI Coahuila llevaron a Torreón la conferencia “Entre Mujeres Sin Filtro”, impartida por Laura Mery y Gloria Serrano, como parte de un ciclo de conferencias que recorrerá distintas regiones del estado.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, instruyó que este ciclo de conferencias se llevara a las diferentes regiones de Coahuila, al considerar fundamental continuar impulsando el liderazgo y empoderamiento de las mujeres.

Ramos Arizpe fue la primera sede de este proyecto, donde se reunieron mujeres de la región Sureste, y en esta ocasión Torreón recibió a mujeres de la región Laguna.

En Torreón, la convocatoria estuvo a cargo de Flor Esthela Rentería Medina, dirigente del ONMPRI en el municipio, quien sumó esfuerzos para hacer posible este encuentro, realizado también con el respaldo del Comité Municipal del PRI en Torreón, encabezado por su presidenta, Verónica Martínez García.

Durante la conferencia, las asistentes participaron en un espacio diseñado para reflexionar sobre el valor personal, el autoconocimiento y la confianza, así como para adquirir herramientas que les permitan fortalecer su autoestima, reconocer sus capacidades y desarrollar mayor seguridad para afrontar los retos de la vida personal, profesional y social.

La presidenta del ONMPRI Coahuila, Coco Guevara Garza, destacó que fortalecer a las mujeres significa también fortalecer a sus familias y comunidades.

“Queremos que estos espacios lleguen a todo Coahuila; que las mujeres tengan un lugar para escucharse, compartir experiencias, reconocer su valor y descubrir nuevas herramientas para seguir creciendo. Cuando una mujer fortalece su confianza y reconoce sus capacidades, también fortalece todo lo que está a su alrededor”, señaló.

La actividad se desarrolla bajo la visión del primer priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de seguir construyendo un estado con más oportunidades y espacios de participación para las mujeres.

Con este ciclo de conferencias, el PRI Coahuila y el ONMPRI Coahuila refrendan su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con las mujeres de todas las regiones, generando espacios que impulsen su desarrollo, liderazgo y participación. (El Heraldo de Saltillo)