Informa Comisaría sobre cierre de vialidades ante fiestas patrias

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre el cierre de vialidades por las celebraciones del aniversario del inicio de la Independencia de México.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad de Saltillo, indicó que, respecto a la fiesta del Grito de Independencia de este martes, se cerrarán las siguientes vialidades: Ignacio Allende, desde Pérez Treviño a Ramos Arizpe; Juan Aldama, de Acuña a Miguel Hidalgo; y Miguel Hidalgo, de Ramos Arizpe a Juan Aldama.

También Morelos, de Victoria a Ramos Arizpe; Bravo, de Ramos Arizpe a Aldama; y Juárez, de General Cepeda a Bravo.

“Ya estamos listos para el operativo de cierre de calles. En cuanto a la fiesta del Grito, el cierre se llevará a cabo de forma paulatina a partir de las cero horas del martes”, indicó Banda Alemán.

Desfile cívico

Por otra parte, en cuanto al desfile cívico a realizarse la mañana del miércoles 16 de septiembre, Zulema Banda Alemán señaló que se cerrará el bulevar Venustiano Carranza, en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Dicho cierre comenzará alrededor de las 6:00 de la mañana hasta finalizar el evento.

“Invitamos a la ciudadanía a tomar en cuenta esta información, para que, si es necesario, tomen rutas alternas y lleguen sin complicaciones a su destino”, agregó Zulema Banda. (El Heraldo de Saltillo)