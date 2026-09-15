Joven de 20 años es localizado sin vida al interior de su domicilio en la Bellavista

Una profunda consternación generó el fallecimiento de un joven de 20 años, identificado como Ever, quien fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia Bellavista, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus propios padres quienes realizaron el lamentable hallazgo. Los familiares acudieron hasta el dormitorio del joven con la intención de invitarlo a cenar; sin embargo, al ingresar se encontraron con una desgarradora escena al verlo inconsciente.

De inmediato solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, por lo que paramédicos de Cruz Roja Saltillo acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Pese a los esfuerzos realizados, los socorristas confirmaron que Ever ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Saltillo arribaron al domicilio y procedieron a acordonar el área, mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades investigan los motivos que pudieron haber llevado al joven a tomar la decisión de quitarse la vida. Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley. (El Heraldo de Saltillo)