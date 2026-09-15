Acuerdan Javier Díaz, CFE y Agsal coordinación para garantizar servicio del agua

Recibe el alcalde a equipo directivo de la División de Distribución Golfo Norte y al nuevo superintendente de la Comisión Federal de Electricidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió en la Presidencia Municipal a Alfredo Calderón Martínez, Gerente de Distribución Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad; a Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción de la División Golfo Norte de CFE; y al nuevo superintendente de la CFE en Saltillo, Eduardo González Valerio.

Durante el encuentro, el equipo directivo de la Comisión Federal de Electricidad estableció el compromiso de emprender una nueva etapa de diálogo y coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo, así como con Aguas de Saltillo, a fin de prevenir incidencias en el abastecimiento de energía a los pozos de agua y brindar atención inmediata a los eventos que se pudieran presentar y que puedan incidir en el funcionamiento de las captaciones operadas por Agsal.

En el encuentro, los ejecutivos de la División de Distribución Golfo Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, anticiparon que habrá inversiones en la red de abastecimiento de energía a los principales pozos que abastecen a nuestra capital, las cuales se orientarán al mantenimiento, prevención de riesgos y control remoto para la reparación de averías.

Además, externaron que habrá todo el respaldo al nuevo superintendente de la CFE en Saltillo, Eduardo González Valerio, quien sustituyó en el cargo a Roberto Velázquez Ceja.

El alcalde Javier Díaz González indicó que brindar el servicio de agua potable a toda la población es una prioridad que demanda un trabajo en equipo entre la CFE y Agsal, por lo que externó su disposición de trabajar de manera coordinada en esta nueva etapa de entendimiento con la empresa paraestatal.

En ese sentido, Juan Dávila Tovar, representante de la Secretaría de Gobernación, externó la voluntad de sumarse a este esfuerzo.

“Como Municipio vamos a mantener una postura muy firme. Necesitamos que la CFE garantice el suministro de energía eléctrica porque, por más esfuerzos que hagamos para incrementar el caudal y mejorar la distribución, sin electricidad no podemos operar los pozos ni bombear el agua que necesitan las familias”, señaló Javier Díaz.

En ese sentido, el presidente Municipal destacó que durante el año 2025 se incorporaron 300 litros de agua por segundo al caudal de nuestra ciudad, y que durante el presente año se sumarán otros 300 litros más por segundo, por lo que mantener energizados los pozos de agua es fundamental para el funcionamiento de la red de distribución del vital líquido.

Alfredo Calderón Martínez, Gerente de Distribución Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad, indicó que la paraestatal desarrollará diversas inversiones para garantizar el suministro de energía a los pozos de agua operados por Agsal.

Entre ello, detalló que se contempla instalar equipamiento telecontrolado que permite la operación remota y el monitoreo en tiempo real desde un centro de control, para detectar incidencias y resolverlas a la mayor brevedad posible.

De forma paralela, ofreció un trabajo coordinado entre los equipos técnicos de la CFE y la empresa paramunicipal, a fin de reforzar el mantenimiento de las líneas de conducción y recepción de energía, para con ello detectar áreas de oportunidad en las líneas troncales y ramales de la distribución eléctrica previniendo así cortes en el servicio.

Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, indicó que, a la brevedad, los equipos técnicos de ambas instancias trabajarán en equipo para la revisión de los equipos de suministro, recepción y distribución de energía eléctrica en los acuíferos Sur, Zapalinamé y Loma Alta, mismos que constituyen el mayor porcentaje de suministro de agua para nuestra capital.

El nuevo superintendente de la CFE en Saltillo, Eduardo González Valerio, quien cuenta con 26 años de experiencia en la empresa paraestatal, ofreció coordinación total con el alcalde Javier Díaz, con su equipo de trabajo y con Aguas de Saltillo.

A su vez, el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, indicó que habrá coordinación con los equipos técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para establecer un esquema de videovigilancia en el C2 para monitorear en tiempo real la seguridad de las subestaciones.

En la reunión estuvieron presentes: Ingrid Montero, auxiliar de Gerencia de CFE; Guibert Verastegui Zertuche, gerente de Producción de Aguas de Saltillo; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Alfonso González, secretario técnico del Ayuntamiento; y Jesús Ramírez Leal, director de Comunicación Social. (El Heraldo de Saltillo)