Mantiene Javier Díaz despliegue de pipas de agua en sectores afectados

Continúa apoyo gratuito a familias afectadas por interrupciones en el suministro derivadas de fallas de CFE

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mantiene el apoyo directo a las familias que presentan afectaciones en el suministro de agua potable, mediante el despliegue gratuito de pipas en diferentes sectores de la ciudad.

Como parte de este operativo especial, 37 pipas y un camión cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos de agua acuden mañana y tarde a distintas colonias ubicadas al poniente de la capital de Coahuila.

Javier Díaz señaló que esta acción, coordinada con Aguas de Saltillo, permite ampliar el alcance del apoyo y atender de manera oportuna las necesidades de las familias que enfrentan interrupciones en el servicio de agua potable derivadas de fallas y apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante este martes, las unidades de abastecimiento acudieron a diversos puntos, entre ellos la calle Fray Vicente Santa María, en la colonia Josefa Ortiz; Prolongación de la Avenida Mitología, de Ciudad Las Torres; calle Rafael Aguilar, de la colonia María Luisa; así como la calle Nezahualcóyotl, de la colonia Anáhuac; calle San José, de Rincón de Guadalupe; y la calle Plaza de Armas y el bulevar Museo del Desierto, de Saltillo 2000. (El Heraldo de Saltillo)