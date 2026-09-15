Urge rectificar «Los Chorros»: Gabriel Elizondo

El senador por Coahuila llamó al Gobierno Federal a destinar recursos para concretar la rectificación de «Los Chorros», proyecto que tiene más de 15 años en gestión y que consideró prioritario para la seguridad y conectividad de la Región Sureste

El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, se pronunció a favor de que se aceleren las gestiones para concretar la rectificación del tramo de la Carretera 57 conocido como «Los Chorros», al considerar que representa uno de los puntos más críticos en materia de movilidad y seguridad vial en esta entidad

El legislador señaló que la problemática requiere de voluntad por parte del Gobierno Federal para atender un proyecto que, recordó, tiene más de 15 años de estar gestionándose, por lo que confió en que durante el próximo año puedan asignarse recursos para ponerlo en marcha dentro del Presupuesto de Egresos Federal.

«Claro que Los Chorros son el punto más crítico en Coahuila en tema de movilidad porque cada semana hay un accidente y hoy la voluntad la debe tener el Gobierno Federal de voltear a ver ese problema, de ver por la conectividad de la Región Sureste y que ese proyecto que tiene más de 15 años de estarse gestionando, esperemos que este o el próximo año se le destine presupuesto a esta rectificación», expresó.

Elizondo Pérez destacó que cualquier programa, obra o acción que contribuya al desarrollo de Coahuila será respaldado, al señalar que desde su posición se mantendrá una disposición para trabajar por el bienestar de la población, independientemente de diferencias partidistas.

«Que cada cosa que venga, más programas, más obras, más acciones, se van a recibir con mucho gusto, porque aquí, sin importar colores ni partidos, se trabaja derecho por nuestra gente», afirmó.

El pronunciamiento del senador se suma a los llamados que ha realizado el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien ha reiterado la urgencia de que el Gobierno Federal otorgue los recursos necesarios para concretar el proyecto de rectificación de «Los Chorros».

El mandatario estatal ha señalado que esta obra no solamente representa una necesidad para mejorar la seguridad de quienes transitan por la Carretera 57, sino que tiene implicaciones para la seguridad nacional y la economía de México, debido a la importancia estratégica de este corredor para la logística nacional. (OMAR SOTO)