Trabajan para reactivar pozo de Ojo Caliente tras falla eléctrica; suministro de agua en Ramos Arizpe está garantizado

Una falla eléctrica registrada durante la noche del pasado lunes provocó la suspensión temporal de uno de los cuatro pozos ubicados en el sector de Ojo Caliente que contribuyen al abastecimiento de agua para la zona urbana de Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El presidente municipal explicó que el desperfecto fue detectado y atendido desde las primeras horas de este martes, por lo que se espera que el equipo quede nuevamente en funcionamiento durante el transcurso del día y que el suministro se normalice de manera gradual conforme a los horarios establecidos para las diferentes colonias.

“Tenemos cuatro pozos, uno de ellos se descompuso y yo espero que en el transcurso del día de hoy (martes) ya quede funcionando y se abastezca normalmente el agua”, señaló Gutiérrez Merino, quien precisó que el problema se originó por una situación en el sistema eléctrico.

Detalló que durante la contingencia “se cayeron varias cuchillas y hubo un corto circuito”, situación que dejó temporalmente fuera de operación el pozo. Sin embargo, aseguró que personal encargado del sistema de agua comenzó de inmediato las labores necesarias para corregir el desperfecto.

El alcalde recalcó que, pese a esta situación, el suministro de agua para consumo humano se encuentra garantizado en Ramos Arizpe y se ha mantenido estable..

Gutiérrez Merino agregó que las altas temperaturas también influyen directamente en la demanda del servicio, pues cuando el termómetro supera los 30 grados aumenta el consumo de agua entre la población, por lo que se mantiene especial vigilancia sobre la operación de las fuentes de abastecimiento. (EDUARDO SERNA)