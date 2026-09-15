Orientación a ganaderos sobre nuevos requisitos de exportación, pide diputado Raúl Onofre a municipios

En sesión del Congreso del Estado celebrada este martes se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Onofre Contreras, mediante el cual solicitó a los 38 Ayuntamientos, que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, fortalezcan las acciones de información, orientación y asistencia dirigidas a las y los productores pecuarios de sus municipios respecto de los requisitos y procedimientos relacionados con la identificación electrónica, registro y trazabilidad del ganado, particularmente ante la actualización de los protocolos sanitarios y de identificación requeridos para la exportación de ganado a los Estados Unidos de América.

Esto con el fin de contribuir al cumplimiento de la normativa aplicable y facilitar a las y los productores su adaptación a los nuevos requerimientos. Lo anterior dado que en el sector agropecuario existen importantes desafíos que se han agudizado en los últimos años, particularmente para el sector ganadero, que ha enfrentado afectaciones derivadas de las restricciones comerciales implementadas con motivo de la presencia del gusano barrenador del ganado.

Ante este escenario, la identificación, registro y trazabilidad del ganado han adquirido importancia para fortalecer el control sanitario y atender los requisitos necesarios para la movilización y comercialización del ganado, en especial ante los cambios implementados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Coahuila, por su ubicación fronteriza y su vocación ganadera, tiene un interés en fortalecer los mecanismos de identificación y trazabilidad del ganado. En este contexto, el uso del arete electrónico destaca no solo como una herramienta para mejorar el seguimiento individual de los animales y fortalecer el control sanitario, sino también como un requisito necesario para que los productores puedan atender las condiciones establecidas para la exportación de ganado en pie hacia el vecino país.

A esto se suman los protocolos de revisión sanitaria, los permisos de exportación, así como el Certificado de Origen de Ganado, que garantiza la trazabilidad y sanidad del hato coahuilense en los mercados nacionales e internacionales.

Si bien estos mecanismos son necesarios, su implementación también representa nuevos requerimientos que pueden resultar complejos para las y los pequeños y medianos productores, quienes no siempre cuentan con información suficiente o con los medios necesarios para realizar oportunamente los trámites y cumplir con las disposiciones aplicables.

En este sentido, los municipios tienen una posición estratégica por su cercanía con las comunidades rurales y con las y los productores. Desde el ámbito de sus atribuciones, pueden contribuir a facilitar el acceso a información, orientar sobre los procedimientos aplicables y canalizar a los interesados ante las autoridades competentes para la realización de los trámites correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)