Llaman a aprovechar promoción para liquidar adeudos de control vehicular en Gran Venta Nocturna

A dos días del arranque de la “Gran Venta Nocturna”, el administrador fiscal general de Coahuila, Chema Morales Padilla, hizo un último llamado a los propietarios de vehículos con adeudos para aprovechar el descuento del 50 por ciento en derechos de control vehicular, promoción que estará vigente los días 17, 18 y 19 de septiembre en todo el estado.

Morales Padilla recordó que el beneficio contempla desde el refrendo correspondiente a este año hasta adeudos anteriores, además de trámites como cambios de propietario, placas y otros conceptos relacionados con control vehicular. Durante los tres días, más de 20 recaudaciones de Coahuila operarán en horario extendido de 9:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, mientras que los trámites en línea podrán efectuarse las 24 horas a través de Paga Fácil.

“Los invitamos a todas y a todos a que nos pongamos al corriente en nuestros derechos de control vehicular”, expresó el funcionario, quien destacó que los contribuyentes podrán generar e imprimir durante los tres días que tendremos este evento sus formatos con el descuento aplicado y tendrán como fecha límite el 30 de septiembre para realizar el pago. La Administración Fiscal estima que al menos 40 mil vehículos podrían regularizarse mediante esta estrategia.

El administrador fiscal detalló que actualmente se registra un avance cercano al 36 por ciento en el cumplimiento de los derechos de control vehicular, equivalente a alrededor de medio millón de unidades al corriente, dentro de un padrón estatal superior a un millón 300 mil vehículos.

“Yo espero que sea mucho más. Por eso invitamos a toda la gente de Coahuila a que pueda ponerse al corriente, a que aproveche estas promociones”, señaló.

Ante la posibilidad de una elevada demanda durante los tres días, Morales Padilla aseguró que la plataforma tecnológica se encuentra preparada para soportar el incremento de operaciones. Explicó que desde el año pasado el sistema dejó de depender de un servidor físico y fue trasladado a la nube, medida que permitió reducir riesgos de interrupciones y que, dijo, ya fue puesta a prueba durante promociones anteriores.

Morales Padilla destacó que mantener actualizados los derechos de control vehicular y las placas no solamente representa cumplir con una obligación, sino que contribuye a fortalecer los ingresos propios del estado y facilita la identificación de las unidades en circulación. (EDUARDO SERNA)