martes, septiembre 15, 2026
Inicio COAHUILA Propone Gerardo Aguado sistemas de captación pluvial en nuevos fraccionamientos de Coahuila

Propone Gerardo Aguado sistemas de captación pluvial en nuevos fraccionamientos de Coahuila

Por
El Heraldo de Saltillo
-
Foto: Gerardo Aguado | Congreso de Coahuila

El agua de lluvia podría utilizarse para trapear, regar y realizar labores de limpieza.

El diputado local Gerardo Aguado presentó una iniciativa para que los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales de Coahuila incorporen sistemas de captación de agua de lluvia.

La propuesta comprende los distintos tipos de fraccionamiento previstos en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. El agua captada podría utilizarse para trapear, regar áreas verdes, lavar patios o vehículos y realizar otras actividades que no requieren agua potable.

“Los sistemas de captación pluvial son parte del futuro de nuestras ciudades. Pueden proveer agua para tareas esenciales en las viviendas y permitirnos reservar el agua potable para los usos que realmente la requieren”, explicó Aguado.

En términos sencillos, el sistema recoge la lluvia que cae sobre los techos y la conduce por canaletas. Un filtro retiene hojas y residuos, mientras que el primer escurrimiento, que arrastra polvo y suciedad, se desecha. Después, el agua se almacena en una cisterna cerrada, recibe el tratamiento necesario y se distribuye mediante una bomba y una tubería independiente hasta una llave de servicio.

“De esa llave se puede llenar una cubeta para trapear, lavar ropa o limpiar un patio o regar. Es una solución práctica: aprovechar el agua que normalmente se pierde en el drenaje y dejar de utilizar agua potable en actividades que no la necesitan”, señaló.

El legislador indicó que esta medida contribuiría a disminuir la presión sobre los mantos freáticos, podría generar ahorros para las familias y reduciría la carga operativa y financiera de los organismos municipales de agua.

También permitiría retener una parte de la lluvia en el lugar donde cae, disminuyendo escurrimientos, encharcamientos y presión sobre el drenaje. Aguado aclaró que la captación pluvial no sustituirá el abastecimiento municipal ni resolverá por sí sola la escasez o las inundaciones, sino que funcionará como una medida complementaria.

Respecto al sector constructor, destacó que la aplicación deberá considerar el tamaño, uso y características de cada desarrollo, así como la superficie de captación, capacidad de almacenamiento, tratamiento y mantenimiento requerido.

“No se trata de imponer la misma solución a todos los proyectos. Queremos reglas claras, criterios proporcionales y plazos razonables, construidos mediante el diálogo con desarrolladores, municipios, organismos operadores, ingenieros y especialistas”, afirmó.

La propuesta se concentraría en las nuevas autorizaciones y deberá brindar certeza a los proyectos previamente aprobados. Aguado añadió que instalar esta infraestructura desde la etapa de diseño resulta más ordenado y eficiente que realizar adecuaciones después de construir.

La iniciativa toma como referencia experiencias de la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. También plantea evaluar sus resultados mediante indicadores como la capacidad instalada, el volumen de agua aprovechado y el cumplimiento de los programas de mantenimiento.

“Una ciudad debe anticipar a la infraestructura que necesitará. Coahuila puede cuidar el agua, apoyar la economía de las familias y dar certeza a quienes invierten y construyen. Ese es el objetivo de esta reforma”, concluyó Gerardo Aguado. (El Heraldo de Saltillo)

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS