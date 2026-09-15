Propone Gerardo Aguado sistemas de captación pluvial en nuevos fraccionamientos de Coahuila

El agua de lluvia podría utilizarse para trapear, regar y realizar labores de limpieza.

El diputado local Gerardo Aguado presentó una iniciativa para que los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales de Coahuila incorporen sistemas de captación de agua de lluvia.

La propuesta comprende los distintos tipos de fraccionamiento previstos en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. El agua captada podría utilizarse para trapear, regar áreas verdes, lavar patios o vehículos y realizar otras actividades que no requieren agua potable.

“Los sistemas de captación pluvial son parte del futuro de nuestras ciudades. Pueden proveer agua para tareas esenciales en las viviendas y permitirnos reservar el agua potable para los usos que realmente la requieren”, explicó Aguado.

En términos sencillos, el sistema recoge la lluvia que cae sobre los techos y la conduce por canaletas. Un filtro retiene hojas y residuos, mientras que el primer escurrimiento, que arrastra polvo y suciedad, se desecha. Después, el agua se almacena en una cisterna cerrada, recibe el tratamiento necesario y se distribuye mediante una bomba y una tubería independiente hasta una llave de servicio.

“De esa llave se puede llenar una cubeta para trapear, lavar ropa o limpiar un patio o regar. Es una solución práctica: aprovechar el agua que normalmente se pierde en el drenaje y dejar de utilizar agua potable en actividades que no la necesitan”, señaló.

El legislador indicó que esta medida contribuiría a disminuir la presión sobre los mantos freáticos, podría generar ahorros para las familias y reduciría la carga operativa y financiera de los organismos municipales de agua.

También permitiría retener una parte de la lluvia en el lugar donde cae, disminuyendo escurrimientos, encharcamientos y presión sobre el drenaje. Aguado aclaró que la captación pluvial no sustituirá el abastecimiento municipal ni resolverá por sí sola la escasez o las inundaciones, sino que funcionará como una medida complementaria.

Respecto al sector constructor, destacó que la aplicación deberá considerar el tamaño, uso y características de cada desarrollo, así como la superficie de captación, capacidad de almacenamiento, tratamiento y mantenimiento requerido.

“No se trata de imponer la misma solución a todos los proyectos. Queremos reglas claras, criterios proporcionales y plazos razonables, construidos mediante el diálogo con desarrolladores, municipios, organismos operadores, ingenieros y especialistas”, afirmó.

La propuesta se concentraría en las nuevas autorizaciones y deberá brindar certeza a los proyectos previamente aprobados. Aguado añadió que instalar esta infraestructura desde la etapa de diseño resulta más ordenado y eficiente que realizar adecuaciones después de construir.

La iniciativa toma como referencia experiencias de la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. También plantea evaluar sus resultados mediante indicadores como la capacidad instalada, el volumen de agua aprovechado y el cumplimiento de los programas de mantenimiento.

“Una ciudad debe anticipar a la infraestructura que necesitará. Coahuila puede cuidar el agua, apoyar la economía de las familias y dar certeza a quienes invierten y construyen. Ese es el objetivo de esta reforma”, concluyó Gerardo Aguado. (El Heraldo de Saltillo)