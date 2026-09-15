Aseguran arsenal durante operativo en carretera Saltillo-Zacatecas

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Subsede Saltillo de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser sorprendidas en flagrancia con diversas armas de fuego y cartuchos durante un acto de investigación relacionado con el traslado de armas, drogas y contrabando.

El aseguramiento ocurrió el pasado 12 de septiembre sobre la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Las Colonias, en el municipio de Saltillo.

Durante la intervención fueron detenidos Antonio Gabriel “N” y Dulce Briseida “N”, a quienes se les aseguraron un arma larga tipo AK-47, conocida como “Cuerno de Chivo”, calibre 7.62 x 39 milímetros, dos cargadores y 40 cartuchos del mismo calibre.

Además, las autoridades localizaron 10 cartuchos calibre 12, 155 cartuchos calibre 9 milímetros y un arma corta tipo pistola marca Pietro Beretta calibre .25, junto con un cargador y siete cartuchos del mismo calibre.

En el operativo también fue asegurado un vehículo Porsche color negro, con placas particulares del estado de Georgia, Estados Unidos, que llevaba un remolque cerrado color blanco.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, las personas detenidas provenían de Estados Unidos y tenían como destino Zacatecas; las investigaciones buscan establecer su posible participación en el traslado ilegal de armas y cartuchos hacia territorio mexicano.

Los detenidos, las armas, municiones y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (El Heraldo de Saltillo)