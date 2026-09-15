Reportan 16 casos de sarampión y dos muertes en el Centro de Cancerología de Xalapa

Ciudad de México.- Un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz, suma 16 casos confirmados y dos defunciones, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Al corte de las 08:00 horas de este 15 de septiembre, otros dos casos permanecían pendientes de resultado.

De los 16 contagios confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente.

Salud reportó dos defunciones entre los casos confirmados. Una corresponde a una niña de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin.

La segunda corresponde a un paciente de 22 años, aunque la dependencia indicó que su defunción se encuentra pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

Ante el brote, personal especializado de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) se desplazó este martes a Xalapa.

La brigada tiene como objetivo profundizar la investigación, supervisar las medidas adoptadas y reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación, prevención y control para interrumpir las cadenas de transmisión.

La dependencia señaló que mantiene la búsqueda activa de casos, el seguimiento de pacientes y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica.

En el País se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales alrededor de 1.5 millones corresponden a Veracruz, añadió. La entidad dispone actualmente de un inventario superior a 260 mil dosis.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a la población de Xalapa, Veracruz a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger nuestra salud y contribuir al bienestar de quienes nos rodean, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones”, indicó. (AGENCIA REFORMA)