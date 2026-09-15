Ubican en redes a presunto feminicida de estudiante española

Cuautla, México.- Después de la difusión de un video de cámaras de vigilancia en la zona aledaña a la Casa de la Cultura en Cuautla, vecinos aseguran haber identificado al presunto feminicida de la joven de origen español Claudia Tacoronte Aguilera.

La española de 21 años fue víctima de feminicidio ante un presunto robo por parte de este sujeto.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, que no han sido ratificados por la Fiscalía de Morelos, minutos antes de agredir a Claudia Tacoronte Aguilera el sujeto habría robado unos tenis y una bicicleta en el Centro de Cuautla.

Poco después de ese robo habría atacado a la estudiante de intercambio en la colonia Emiliano Zapata, a donde ella había asistido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Según los testimonios, el sujeto es identificado como Paco, alias “El Trompas”, pero hasta el momento la Fiscalía de Morelos no ha confirmado esta versión que circula en redes sociales.

Incluso han difundido imágenes y han compartido el domicilio de quien presumen es el atacante de Claudia Tacoronte Aguilera.

Se espera a que en las próximas horas el Fiscal morelense Fernando Blumenkron aclare o confirme estas versiones. (AGENCIA REFORMA)