Advierten sobre un riesgo oculto de la moda de ‘farmear aura’

La empresa de ciberseguridad Kaspersky señala que el riesgo prevalecerá aun después de que esta moda sea reemplazada.

California, Estados Unidos.- La tendencia de ‘farmear aura’, popular entre niños y adolescentes que publican vídeos para proyectar carisma o ganar puntos simbólicos, puede aumentar la exposición de información personal cuando el contenido se vuelve viral, advierte la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Según la división regional para América Latina de la compañía, este nivel de visibilidad puede ayudar a desconocidos a identificar a la persona detrás del vídeo, conectar perfiles en distintas plataformas y reunir datos sobre escuelas, ubicaciones, amigos, pasatiempos o rutinas. La información puede ser aprovechada en intentos de fraude, suplantación de identidad o ingeniería social.

Medios indican que la moda ya ha trascendido las plataformas y ha llegado a espacios públicos, con ‘batallas de aura’ en las que adolescentes realizan poses o bailes frente a grupos que los graban y luego difunden el material en redes.

“La moda de farmear aura probablemente será reemplazada por otra tendencia, pero el riesgo de fondo seguirá ahí. Cuando un menor se vuelve viral y su información queda expuesta, esos datos pueden utilizarse para construir engaños mucho más creíbles”, sostiene Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor de Kaspersky en México.

Algunas acciones que recomienda la empresa de ciberseguridad son:

Cuidar el entorno: Revisar qué aparece en los videos (uniformes, placas, letreros o direcciones) antes de publicarlos.

Revisar qué aparece en los videos (uniformes, placas, letreros o direcciones) antes de publicarlos. Filtrar aplicaciones: Evitar herramientas desconocidas de IA o edición que exijan datos personales innecesarios como contactos o ubicación.

Evitar herramientas desconocidas de IA o edición que exijan datos personales innecesarios como contactos o ubicación. Acompañamiento: Usar controles parentales y fomentar el diálogo sobre la huella digital y la privacidad en internet. (El Heraldo de Saltillo)

https://latam.kaspersky.com/about/press-releases