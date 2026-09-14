Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclaman al Reino Unido su independencia

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron en Cardiff este lunes 14 de septiembre, y reclamaron en una declaración conjunta su “derecho a la autodeterminación” subrayando que el futuro de esos territorios está “en la Unión Europea”.

Londres, Inglaterra.- Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte presentaron una declaración conjunta para reclamar su derecho a la autodeterminación e impulsar cambios constitucionales que faciliten el camino hacia la independencia del Reino Unido.

Los dirigentes de las tres regiones británicas, John Swinney (primer ministro escocés), Rhun ap Iorwerth (primer ministro galés) y Michelle O’Neill (primera ministra norirlandesa) se reunieron para manifestar que el poder central de Westminster “está llegando a su fin” y consideraron que el ‘Brexit’ había “perjudicado” a sus territorios.

Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas. Una situación inédita desde que se pusieron en marcha instituciones autónomas en esos territorios del Reino Unido, en 1999.

El Reino Unido rechazó el planteamiento independentista impulsado por Escocia, Irlanda y Gales. En ese sentido, el portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el mandatario considera que “el Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse”.

Los sucesivos gobiernos británicos siempre se han opuesto a la organización de referendos sobre la independencia desde el que se celebró en 2014 en Escocia, en el que el 55 por ciento de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia.

Días atrás, los máximos referentes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunieron en una cumbre en la que suscribieron un memorando de entendimiento destinado a coordinar acciones para avanzar hacia la independencia del Reino Unido, con una postura favorable a un eventual acercamiento a la Unión Europea. (El Heraldo de Saltillo)