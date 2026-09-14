La ONU advierte que todos los derechos humanos están en riesgo ante el avance de la IA

La carrera por crear una IA más potente amenaza la vida, la salud, la privacidad, la alimentación y la seguridad global señaló el alto comisionado de la ONU Volker Türk.

Nueva York, Estados Unidos.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamamiento a Estados y empresas para gobernar la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ofrece muchos beneficios para la sociedad pero que también pone en riesgo los derechos humanos. “Todos los derechos humanos están en riesgo”, afirmó.

La IA que va más allá de la convencional ya puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que “podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas”, advirtió Türk.

Principales advertencias de la ONU

Riesgos existenciales: La carrera por crear una IA más potente amenaza la vida, la salud, la privacidad, la alimentación y la seguridad global.

La carrera por crear una IA más potente amenaza la vida, la salud, la privacidad, la alimentación y la seguridad global. Servicios básicos: Poblaciones enteras podrían perder el acceso al agua, la calefacción o los servicios financieros por la automatización y fallas en infraestructuras críticas.

Poblaciones enteras podrían perder el acceso al agua, la calefacción o los servicios financieros por la automatización y fallas en infraestructuras críticas. Impacto bélico: La tecnología acelera las guerras y debilita los límites para el uso de armas de destrucción masiva.

La tecnología acelera las guerras y debilita los límites para el uso de armas de destrucción masiva. Pérdida de control: Se han detectado sistemas avanzados que eluden salvaguardas y operan de forma autónoma más allá de lo previsto por sus creadores.

Las advertencias del jefe de derechos humanos de la ONU se producen después de que personalidades como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

Según Türk, Estados y empresas deben movilizarse con urgencia a través de foros multilaterales para gobernar la IA sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos.

El llamado a la acción

Gobernanza global: Türk instó a los gobiernos y a las empresas tecnológicas a unirse en foros multilaterales.

Türk instó a los gobiernos y a las empresas tecnológicas a unirse en foros multilaterales. Límites estrictos: Pidió regular la IA bajo el derecho internacional y prohibir armas autónomas capaces de tomar decisiones letales sin supervisión humana.

“La generación que ahora entra en la edad adulta heredará las consecuencias de las decisiones que se están tomando sobre esta materia sin haber tenido voz en ellas. Les debemos garantizar que esas decisiones se tomen de forma abierta, teniendo en cuenta sus derechos y con la humildad que exige la magnitud de este desafío”, concluyó el alto funcionario de la ONU. (El Heraldo de Saltillo)