El papa León XIV celebra su cumpleaños número 71

Con una jornada normal y sin mucha pompa, el sumo pontífice celebró en la santa sede su aniversario de vida.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV cumplió este lunes 14 de septiembre 71 años, su segundo cumpleaños como pontífice, en una jornada que estará marcada por el trabajo pues mantiene la agenda habitual con varias reuniones y la inauguración de una exposición sobre el agua en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

El pasado domingo 13, durante el rezo del ángelus, decenas de fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a entonar cantos de felicitación al pontífice cuando se asomó a la ventana del Palacio Apostólico.

En este día de su cumpleaños, León XIV acudirá por primera vez a la Biblioteca Apostólica Vaticana para inaugurar una exposición dedicada al agua, primer capítulo del ciclo quinquenal “Catástrofe y Maravilla”.

La muestra busca llamar la atención, a través del arte, sobre el agua como recurso común y, al mismo tiempo, como una amenaza en el contexto de la crisis climática global.

Robert Francis Prevost, con poco más de un año de pontificado y ya ha marcado ejes muy claros. Descrito como un papa “tremendamente valiente” y no tímido, que no dudó en posicionarse sobre Ucrania, Medio Oriente y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Su experiencia de haber dado “dos vueltas al planeta” como misionero, prior general de los Agustinos y Prefecto del Dicasterio para los Obispos, le dio una visión global poco común.

En resumen, en un año León XIV ha consolidado un pontificado de raíces globales, vocación de paz, centralidad en la dignidad humana y anclaje doctrinal de la agenda social de Francisco, prometiendo ser un periodo de consolidación de reformas y de activa presencia en el escenario mundial. (El Heraldo de Saltillo)