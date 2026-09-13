Lidera McAllen en detención de migrantes

Washington.- Con 2,438 capturas en julio, el sector McAllen lidera detenciones en la frontera con EU, destacando un alza de migrantes mexicanos.

Tan sólo en julio pasado, la cifra oficial más actualizada, la Patrulla Fronteriza capturó 2 mil 438 migrantes en el RGV, un aumento del 157 por ciento respecto a los 949 del mismo mes del 2025.

Así, la zona de McAllen dejó atrás a la región de El Paso, Texas, que en julio del año pasado encabezó las detenciones y en el mismo mes de este 2026 sumó mil 528 detenciones.

Además, ningún otro sector de la frontera registró 2 mil o más detenciones de indocumentados durante el séptimo mes de este año.

También la zona de Laredo arroja un aumento importante de detenciones, ya que hubo mil 322 arrestos en julio pasado, lo que representa un 155 por ciento de aumento.

A diferencia de años recientes, los mexicanos son los principales migrantes capturados, cuando antes habían sido desplazados por la masiva llegada de venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y otros.

El sacerdote Francisco Gallardo López, encargado de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, advirtió que hay un creciente flujo de mexicanos que busca escapar de la violencia que afecta sus lugares de origen.

Sin embargo, aclaró, no se ha regresado al nivel de saturación de albergues que se vivió hace unos años con el arribo de familias migrantes de Centro y Sudamérica, así como del Caribe.

«Vemos», dijo Gallardo, «grupos importantes de mexicanos que están huyendo de la violencia y de la inseguridad en sus comunidades y que están siendo detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos». (AGENCIA REFORMA)