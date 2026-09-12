Impulsa Secretaría de Cultura trabajo cercano con la comunidad de danza de Coahuila

La Secretaría de Cultura de Coahuila impulsa una agenda de trabajo cercana con la comunidad artística del estado, generando espacios de encuentro que permitan escuchar sus propuestas, conocer sus inquietudes y construir de manera conjunta nuevas oportunidades para el desarrollo de las distintas disciplinas. En este marco, la secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad de la danza de Coahuila.

“Hoy tuve la oportunidad de reunirme con integrantes de la comunidad de la danza de Coahuila. Fue un encuentro muy productivo y propositivo, pero sobre todo un espacio para escucharnos, dialogar y comenzar a construir juntos”, señaló la secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel.

“Para mí, eso es lo más importante: mantener un diálogo real y cercano con nuestra comunidad cultural, donde artistas, creadoras y creadores no sean solamente beneficiarios, sino parte activa y corresponsable de lo que queremos construir para la cultura en nuestro estado”, expresó.

Durante el encuentro se compartieron experiencias, propuestas e ideas relacionadas con el presente y futuro de la danza en Coahuila, reconociendo la importancia de sumar la visión de quienes, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento de esta disciplina.

“Hay mucho por hacer, pero también mucho talento, experiencia e ideas que debemos escuchar y aprovechar”, destacó Rodarte Rangel.

La Secretaría de Cultura continuará generando espacios de encuentro con la comunidad artística, promoviendo una comunicación cercana que permita sumar esfuerzos, identificar oportunidades y construir propuestas de manera conjunta para seguir ampliando las posibilidades de desarrollo para las y los creadores de Coahuila.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Cultura mantiene el compromiso de trabajar con cercanía, sumar voces y hacer equipo con quienes todos los días hacen de la cultura una parte fundamental de Coahuila, impulsando acciones que respondan a las necesidades de la comunidad artística y contribuyan al crecimiento de sus distintas disciplinas.

“Este fue un primer encuentro y estoy segura de que vendrán muchos más”, afirmó la secretaria de Cultura, quien reiteró su disposición para mantener abiertos los espacios de escucha y colaboración con la comunidad dancística. “¡Vienen buenos tiempos para la danza en Coahuila!”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)