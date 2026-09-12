Un Clásico pobre, sin goles ni emociones

Monterrey.- Rayados y Tigres quedan a deber y en un duelo sin emociones terminan 0-0 en el Clásico Regio; ambos siguen fuera de zona de Liguilla.

Rayados y Tigres se respetaron de más y terminaron empatando 0-0 en la edición 143 del Clásico Regio, en el Estadio Monterrey.

Pocas emociones en un duelo al que Rayados llegó como favorito, pero que en el trámite del partido se topó más veces con una defensa que entendió bien la petición de su estratega Víctor Manuel Vucetich.

Rayados ligó tres sin ganar y llegó a 10 puntos. Tigres alcanzó 7 unidades con su tercer empate en fila y cuarto sin perder. (AGENCIA REFORMA)