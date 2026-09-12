Apoyan Javier Díaz y Agsal con pipas a colonias afectadas por falta de agua

Reiteran su compromiso para apoyar a la ciudadanía

Por instrucciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con Aguas de Saltillo, este sábado se apoyó con pipas a colonias que resultaron afectadas por la falta de agua ocasionada por apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mencionó que desde hace una semana se presentaron los apagones por parte de la CFE, provocando afectaciones en los pozos del Acuífero Sur de Aguas de Saltillo, lo que ocasionó falta de agua o baja presión, perjudicando a 200 colonias y 300 mil ciudadanos.

Con las pipas se beneficia de manera gratuita a colonias como Ignacio Allende, Valle de San Antonio, Obrera, María Luisa, Josefa Ortiz de Domínguez, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves e Independencia.

El personal de Agsal dotó de agua potable los tinacos de las viviendas afectadas, en tanto se restablece el servicio por completo.

Se informó que las pipas continuarán brindando el servicio gratuito durante el transcurso de este domingo.

El alcalde reiteró su compromiso con la ciudadanía para que la afectación sea la menor posible, después de que la CFE no atendiera de manera oportuna el tema de los apagones, lo que derivó en la afectación del servicio de agua en la ciudad.

Mientras se restablece por completo el servicio, la ciudadanía que requiera el apoyo de pipas gratuitas puede solicitarlo al 073 o al 844 438 0199. El operativo se mantendrá en los sectores que presentan mayores afectaciones, con el objetivo de atender las necesidades de la población. (El Heraldo de Saltillo)