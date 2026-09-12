Aprueban subasta; van 6 por AHMSA

Ciudad de México. – Acreedores preferenciales de Altos Hornos de México (AHMSA) aprobaron seguir adelante con la subasta de la empresa, que ya tiene 6 posibles compradores.

Cargill, Banco Afirme, Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero, que son los acreedores de AHMSA que cuentan con garantías, presentaron ante el síndico de la quiebra de AHMSA cartas de conformidad para permitir la venta de la acerera y su filial, Minera del Norte (Minosa), como una sola unidad productiva.

Este paso era indispensable para seguir adelante con la subasta, prevista para el próximo 25 de septiembre.

El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles informó ayer que ya existen 6 postores calificados para participar en la subasta, pero no reveló quiénes son.

Sin embargo, varios de ellos podrían ser los mismos acreedores, pues el esquema propuesto por el síndico Víctor Manuel Aguilera, les da automáticamente el carácter de postores calificados, sin tener que pasar por una revisión previa sobre su seriedad como posibles compradores.

En febrero pasado, la resistencia de acreedores como Cargill y Banca Afirme, que controlan múltiples bienes que AHMSA y Minosa pusieron como garantía créditos que rebasan los 20 mil millones de pesos, lo que impidió concretar un primer intento de subasta.

«Los Acreedores Garantizados Participantes, en conjunto con los apoderados de los fiduciarios de los Fideicomisos de Garantía CFSI (Cargill Financial Services), serán considerados postores calificados de manera automática, sin necesidad de agotar el procedimiento de precalificación», dice la propuesta.

El valor mínimo de referencia para la venta será de mil 326 millones de dólares, mil 201 millones por AHMSA y 125 millones por Minosa, por lo que la garantía de seriedad para participar en la subasta es de 66 millones de dólares. (AGENCIA REFORMA)