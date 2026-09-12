Vecinos disfrutan renovación de la Plaza Huanusco, en Ramos

Familias de Analco II destacan la recuperación de un espacio para el juego, la convivencia y la vida en comunidad

Familias de la colonia Analco II comenzaron a disfrutar de la renovada Plaza Huanusco, un espacio recuperado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe que hoy ofrece mejores condiciones para que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan y realicen actividades al aire libre.

Irma Araceli Hernández, madre de familia y habitante del sector, destacó principalmente la renovación de las áreas destinadas a los niños.

“Antes no teníamos la plaza así, estaba toda olvidada y sí le hicimos la petición a Tomás; y ahora los niños tienen dónde venir a jugar», comentó.

Para Martha Eugenia Abrego, quien vive en Analco II, la nueva iluminación representa uno de los cambios más importantes porque permite que las familias aprovechen el lugar durante más horas del día.

“Sí se nota el cambio. Las bancas, las lámparas y todo lo que hicieron hacen que uno quiera venir y quedarse un rato. En la tarde y noche se ve diferente y hay más familias aprovechando la plaza”, señaló.

La renovación integral de la Plaza Huanusco incluyó limpieza y deshierbe, construcción de banqueta de concreto, instalación de pasto sintético, un juego múltiple infantil tipo dinosaurio, una palapa con banca de concreto, 10 bancas, ocho arbotantes con cableado y la plantación de cuatro árboles de encino.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de plazas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca que la inversión pública se refleje directamente en espacios útiles y disfrutables dentro de las colonias de Ramos Arizpe.

“Queremos plazas vivas, con niños jugando, familias conviviendo y vecinos haciendo suyo el espacio. Cuando una comunidad vuelve a encontrarse en sus áreas públicas, también fortalecemos el sentido de pertenencia y el cuidado de nuestras colonias”, expresó. (El Heraldo de Saltillo)