Refuerza Comisaría acciones de prevención durante Septiembre Amarillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Integración Familiar, UNIF, realizó actividades de sensibilización y orientación dirigidas a estudiantes, docentes y personal de empresas, en el marco de Septiembre Amarillo y del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, destacó que la prevención requiere información, escucha y atención oportuna, por lo que el área mantiene el acercamiento con instituciones educativas, empresas y otros sectores de la sociedad.

Ante una situación de emergencia, la población puede comunicarse a la Línea de la Vida, 800 822 3737; al 911; al teléfono de la Policía Municipal, 844 414 1114; a la línea de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), 844 410 4003; así como a través de los grupos de seguridad de WhatsApp.

Como parte de esta estrategia, personal de la UNIF participó en la Primera Feria de Prevención del Suicidio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde presentó los servicios que ofrece el área y proporcionó información sobre factores de riesgo, señales de alerta y alternativas de atención.

Asimismo, personal de la Unidad impartió la plática “Hablemos de Salud Mental” a trabajadores del área operativa y administrativa de NYX de México, plantas 1 y 2, con herramientas para identificar señales de alerta, fortalecer el autocuidado y afrontar situaciones de estrés, además de dar a conocer los canales de atención especializada.

“Hablar de salud mental permite identificar necesidades, romper estigmas y acercar a las personas a las alternativas de apoyo”, dijo Moreno Domínguez.

Moreno Domínguez resaltó que, bajo la administración del alcalde Javier Díaz González, la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos son una prioridad permanente, por lo que la Comisaría mantiene acciones coordinadas con otras dependencias municipales y estatales para fortalecer la atención integral de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)