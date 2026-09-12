sábado, septiembre 12, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Isidra Velázquez Reyna

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 13:00 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

Rebeca Alfaro Lara

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De San Juan de los Lagos a las 12:30 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Andrés Reyna de La Cruz

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ej. La Rosita San Pedro Coahuila

Eva Martínez Aguilar

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. Matlalpa S.L.P

 

José Guadalupe Torres Salas

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Carlos Armando Hernández Torres

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Antonieta Martínez Díaz

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

 

Sandra Isela Cortes Guerrero

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

 

Dora Olidia Castilla Guajardo

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Guadalupe Minerva González Elizondo

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

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