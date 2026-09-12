Isidra Velázquez Reyna

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 13:00 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

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Rebeca Alfaro Lara

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De San Juan de los Lagos a las 12:30 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

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Andrés Reyna de La Cruz

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ej. La Rosita San Pedro Coahuila

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Eva Martínez Aguilar

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. Matlalpa S.L.P

José Guadalupe Torres Salas

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Carlos Armando Hernández Torres

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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María Antonieta Martínez Díaz

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Sandra Isela Cortes Guerrero

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad

Dora Olidia Castilla Guajardo

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Guadalupe Minerva González Elizondo

Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo