Isidra Velázquez Reyna
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. del Rosario a las 13:00 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
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Rebeca Alfaro Lara
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De San Juan de los Lagos a las 12:30 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
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Andrés Reyna de La Cruz
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ej. La Rosita San Pedro Coahuila
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Eva Martínez Aguilar
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Traslado para su Velación e Inhumación al Ej. Matlalpa S.L.P
José Guadalupe Torres Salas
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Carlos Armando Hernández Torres
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 67 años
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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María Antonieta Martínez Díaz
Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
Sandra Isela Cortes Guerrero
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad
Dora Olidia Castilla Guajardo
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Guadalupe Minerva González Elizondo
Falleció el 12 de septiembre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo