Bertha Ibarra Arriaga
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. de Lourdes a las 12:00 hrs
Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Gustavo Méndez Silva
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 59 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Asención del Sr a las 11:00 hrs
Inhumación el viernes en un Panteón de la Localidad
Christian Gerónimo Bernal Ramos
Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 43 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Sergio Humberto Aguirre Picón
Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia de Nuestra Sra. de San Juan de los Lagos a las 12:00 hrs
Inhumación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Tito Rubén Mauro Luna Torres
Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 65 años
Traslado el viernes para su Velación e Inhumación al Ejido San Isidro, Arteaga, Coahuila
Edtson Afrael Belmares Dávila
Falleció el 09 de Septiembre del 2026 a la edad de 25 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
Roberto Martínez Gutiérrez
Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 50 años
Velación en Domicilio
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Cesar Alejandro Del Bosque Martínez
Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 10:30 hrs
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo