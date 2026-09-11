Bertha Ibarra Arriaga

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. de Lourdes a las 12:00 hrs

Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Gustavo Méndez Silva

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 59 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Asención del Sr a las 11:00 hrs

Inhumación el viernes en un Panteón de la Localidad

Christian Gerónimo Bernal Ramos

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 43 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Sergio Humberto Aguirre Picón

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia de Nuestra Sra. de San Juan de los Lagos a las 12:00 hrs

Inhumación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Tito Rubén Mauro Luna Torres

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 65 años

Traslado el viernes para su Velación e Inhumación al Ejido San Isidro, Arteaga, Coahuila

Edtson Afrael Belmares Dávila

Falleció el 09 de Septiembre del 2026 a la edad de 25 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

Roberto Martínez Gutiérrez

Falleció el 10 de septiembre del 2026 a la edad de 50 años

Velación en Domicilio

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Cesar Alejandro Del Bosque Martínez

Falleció el 11 de septiembre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 10:30 hrs

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo