Fabián Arturo Rodríguez Pérez

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Traslado este jueves para su inhumación al Ej. Piedras Blancas Arteaga Coahuila

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Herlinda Guerrero Rodríguez

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 71 años

Velación Domicilio

Misa en la Iglesia San Francisco de Asís a las 132:00 hr

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Christian Salvador Espinoza Flores

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 44 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Xicoténcatl Tamaulipas

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José Nahúm Ocampo Adame

Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 31 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Iguala De la Independencia Guerrero Gro

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María Elva Santana Malacara

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Elia Sofía Vázquez Hernández

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Minerva Amaro Rocha

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 50 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación en un Panteón de la Localidad

Amparo Martínez Torres

Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad