Fabián Arturo Rodríguez Pérez
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Traslado este jueves para su inhumación al Ej. Piedras Blancas Arteaga Coahuila
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Herlinda Guerrero Rodríguez
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 71 años
Velación Domicilio
Misa en la Iglesia San Francisco de Asís a las 132:00 hr
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Christian Salvador Espinoza Flores
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 44 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Xicoténcatl Tamaulipas
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José Nahúm Ocampo Adame
Falleció el 08 de septiembre del 2026 a la edad de 31 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Iguala De la Independencia Guerrero Gro
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María Elva Santana Malacara
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Elia Sofía Vázquez Hernández
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Minerva Amaro Rocha
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 50 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación en un Panteón de la Localidad
Amparo Martínez Torres
Falleció el 09 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad